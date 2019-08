Attacco, Boateng non basta: tutti gli scenari. Simeone ha un’altra pretendente

Una volta riferito dell’interesse che rimane vivo per Mandragora e della volontà di tenere Pezzella (soltanto 20 milioni potrebbero cambiare gli scenari), Venuti e Ranieri in rosa, Repubblica oggi in edicola si concentra sull’attacco: gli svincolati di lusso, Balotelli e Llorente, continuano a suscitare attenzioni, lo spagnolo ha aperto ad un ritorno in Italia nonostante le molte offerte. Non si esclude un nome a sorpresa, tipico del DS Pradè, che intanto deve diradare la nebbia sulla questione relativa al Cholito Simeone, per il quale si è mosso il Verona. Prima il Sassuolo, poi il Cagliari (vi avevamo raccontato ieri dell’idea-scambio con Farias), adesso gli scaligeri, con l’attaccante figlio d’arte che pare proprio destinato a soccombere alla concorrenza di Vlahovic e Boateng.