Atalanta-Fiorentina, è la quarta sfida in 7 mesi: riviviamo la rivalità

L’Eco di Bergamo si concentra sulla sfida di stasera, calcio d’inizio ore 18: Atalanta contro Fiorentina, una partita che, per via del doppio confronto in semifinale di Coppa Italia, si è ripetuta quattro volte in sette mesi. Cinque in dodici, se contiamo anche la gara di andata dello scorso campionato, la miccia che ha acceso una feroce rivalità fra le due tifoserie (fu il giorno delle accuse di Gasperini a Chiesa per il rigore che sbloccò il risultato). Atalanta vittoriosa in due occasioni, un pareggio per 3-3 al Franchi in Coppa Italia e, appunto, un successo viola firmato Veretout-Biraghi, entrambi da fermo. Luis Muriel ha segnato all’Atalanta in tutte e tre le partite giocate nel 2019, ma adesso veste nerazzurro. Riuscirà a colpire ancora in questo confronto?

La Nazione “fa eco all’Eco”, e ripercorre gli ultimi quattro incontri: al Franchi un anno fa finì 2-0, con risultato sbloccato nella ripresa da un rigore di Veretout, procurato da un fallo di Toloi su Chiesa: «E’ un rigorino d’altri tempi – disse Gasp -. Chiesa ha simulato e deve pagare. E’ diseducativo comportarsi così». Polemiche a non finire, andate avanti fino alla doppia gara di semifinale di coppa Italia. Il pareggio di Firenze fu davvero pirotecnico, un meraviglioso 3-3. Il 27 febbraio l’Atalanta dominò l’avvio di partita, andando sul doppio vantaggio grazie a Gomez e Pasalic. Arrivò la reazione con due gol in tre minuti di Chiesa e Benassi, mentre nella ripresa di nuovo Dea avanti con de Roon, agguantata da Muriel. Quindi le due vittorie nerazzurre, prima il 3-1 del 3 marzo, aperto dall’illusoria perla di Muriel ma chiuso da Ilicic, Gomez e Gosens; poi, nel 2-1 di Coppa, Muriel illuse la squadra di Montella con un gol velocissimo. ma Ilicic e Gomez ancora ribaltarono tutto.

