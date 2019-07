Astori, il caso si ingigantisce: indagato un altro medico

Si ingigantisce il caso sulle visite mediche e sugli esami effettuati dal centro di medicina sportiva a Careggi a Davide Astori. Come scrive, infatti, La Nazione c’è un altro medico indagato: si tratta di Pietro Amedeo Modesti, direttore proprio della Medicina Sportiva. Ecco quanto si legge nell’articolo:

Nel fascicolo bis, nel mirino della procura, è finito il referto di un esame, lo «strain» che serve per accertare la contrattilità e la distensività del muscolo cardiaco che fra le carte non c’era e che, secondo l’ipotesi dell’accusa, sarebbe stato «fabbricato» per attestare un esame che non sarebbe stato effettuato o che, al tempo, non venne refertato. Un certificato che è stato presentato in procura, «apparentemente redatto» il 10 luglio 2017, in realtà prodotto «in una data anteriore o prossima al 10 aprile 2019». Proprio in questa inchiesta, che vede già indagati il prof Galanti per falso materiale in atto pubblico e una sua stretta collaboratrice, Loira Toncelli, che lo avrebbe assecondato come «concorrente morale», si aggiunge il terzo indagato, il prof Modesti, succeduto a Galanti alla guida della Medicina sportiva di Careggi nel novembre scorso.