Astori, al CS la messa in suo onore: gli ex compagni racconteranno il Capitano

Tutti come due anni fa, con la morte nel cuore e gli occhi lucidi, compreso chi non ha giocato insieme a Davide Astori oppure non lo ha mai conosciuto. Come scrive La Nazione, la funzione che ci sarà oggi al Centro Sportivo per omaggiare il Capitano sarà officiata cappellano viola, don Massimiliano Gabbricci, e sarà in parte laica per permettere a tutti di poter presenziare. Secondo quanto raccolto dal quotidiano, toccherà agli ex compagni di Astori Pezzella, Badelj, Benassi, Dragowski e Chiesa raccontare chi è stato e qual è l’esempio di vita che ha lasciato.

LO STRISCIONE FUORI DAL FRANCHI: “CAPITANO IN ETERNO”