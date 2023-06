Arriva il West Ham, una montagna da scalare per entrare nella storia

Aveva chiesto ai suoi di chiudere la stagione senza rimpianti, provando a fare il massimo e a sfruttare l’impegno con il Sassuolo come il miglior allenamento possibile in vista della finale di Conference a Praga. Queste le parole del Corriere dello sport, e cosi è stato. Per questo Vincenzo Italiano può ritenersi soddisfatto di come la sua Fiorentina è arrivata al traguardo, confermandosi la squadra che da marzo ha collezionato più punti in Serie A, ovvero 28. Il piatto, almeno in campionato, resta un po’ più vuoto rispetto a quanto si potesse pensare a inizio estate, Tutto però dipenderà dal risultato che il Torino otterrà stasera contro l’Inter: in caso di mancata vittoria, la squadra capitanata da Biraghi si posizionerà ottava in campionato. Italiano, dopo l'1-3, raggiante in conferenza stampa «Vincere qui e presentarsi a Praga con questo entusiasmo era il nostro obiettivo. Adesso siamo più che mai carichi per l’ultima partita e sono contento di aver potuto festeggiare ancora sotto la curva. Mi ha reso felice in particolare l’impatto dei giocatori che sono subentrati, decisivi nel regalarci la vittoria: adesso possiamo mettere la ciliegina sulla nostra torta, possiamo pensare solo alla finale. Sarà una montagna da scalare» ha confessato il tecnico, rimasto però turbato dal fatto che il West Ham abbia potuto riposare alcuni giorni in più rispetto ai viola.