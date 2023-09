Arriva il tour de force viola, 7 gare per non condizionare l’annata

Il Corriere Dello Sport butta uno sguardo al calendario della Fiorentina. In 21 giorni la viola giocherà 7 partite, la media è facile, una ogni 3 giorni. Iniziare bene per Italiano è fondamentale, visto che lo scorso anno per esempio i risultati negativi iniziali condizionarono il resto dell'annata. In queste sette ci sono 5 sfide di campionato, e due di Conference, le più dure. La Fiorentina sfiderà il Genk e il Ferencvaros. Le due compagini più ostiche del girone. Il primo trittico si giocherà tutto in trasferta dopo la partita contro l'Atalanta. Prima la sfida in Belgio, poi la trasferta di Udine e la sfida nell'infrasettimanale a Frosinone. La Fiorentina ormai ha imparato a conoscere questi ritmi forsennati, ma Italiano dovrà gestire bene la rosa. Per evitare gli stessi errori di San Siro.