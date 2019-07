Arriva Chiesa: scadenza nel 2022 punto di forza per la Fiorentina

La Nazione si concentra su Federico Chiesa. Arriverà a Chicago martedì insieme a Milenkovic. Negli Stati Uniti parlerà con Commisso che ha blindato il giocatore forte di un contratto triennale che non ha bisogno di essere discusso, né in teoria adeguato. In sostanza: la Fiorentina non ha dubbi, la scadenza del 2022 la mette in una posizione di forza e crede che l’eventuale problema sia di Chiesa. Dovrebbe essere lui in sostanza a presentarsi per esporre la propria posizione e – nel caso in cui chiedesse di andarsene, anche sulla base di vecchie promesse – riceverebbe un ‘no’ secco dalla nuova proprietà. E’ un gioco di interpretazioni che si basa sull’unica posizione chiaramente espressa (quella della società), mentre Chiesa e suo padre Enrico non hanno ancora parlato in pubblico