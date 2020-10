Aria di big match, Ribery si esalta: e quella fascia di capitano in Coppa Italia…

Repubblica Firenze in edicola oggi si sofferma su Ribery, campione che si esalta nei grandi palcoscenici. Da quando gioca con la Fiorentina i gol e le migliori giocate li ha realizzati a San Siro e all’Olimpico. Il quotidiano poi si sofferma su quanto successo in Coppa Italia, col francese che da subentrato ha preso la fascia di capitano che era sul braccio di Milenkovic. E’ durato qualche minuto, il tempo di rendersi conto che il regolamento non lo permette. La fascia può passare al vice designato solo se il capitano è uscito del campo. Ma al di là di questo, si intende la sua voglia di dare una mano a tutti. A fine anno scadrà il suo contratto ed è probabile che lascerà la Fiorentina.