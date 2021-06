Aquilani resta, ma è rivoluzione panchine anche nel settore giovanile: il punto

Le strategie del vivaio

Come scrive La Nazione, chi è certo di restare in sella è Alberto Aquilani, confermato alla guida della Primavera. Restano vacanti sia il timone dell'Under 18, lasciato libero da Renato Buso, e dell'Under 15. Oltre a Buso salutano anche Marco Donadel e Jacopo Falanga, dall'Under 17. Qualche certezza in più per Under 17 e Under 16, dove saranno promossi Daniele Galloppa e Marco Capparella per continuare a lavorare rispettivamente con i classe 2004 e 2005.