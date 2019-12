Aquilani, ecco il ruolo che avrà nello staff di Iachini. Tre fedelissimi al seguito del tecnico

Come anticipato nei giorni scorsi, ci sarà anche Alberto Aquilani nello staff di Beppe Iachini. L’ex centrocampista, fino ad oggi tecnico della formazione Under 18 (con la quale non ha vinto nessuna delle nove partite disputate), avrà un ruolo ibrido e farà da tramite tra lo spogliatoio e l’allenatore. Gli altri collaboratori di Iachini saranno tre fedelissimi come il vice Giuseppe Carillo e i preparatori Fabrizio Tafani e Vincenzo Mirra, con loro confermati rispetto alla precedente gestione i match analyst Paolo Riela e Antonio Tramontano (che cambierà mansioni) e il preparatore dei portieri Rosalen Lopez. Lo scrive La Nazione.