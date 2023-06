Apre a Palazzo Vecchio l’archivio Polidori, 30 anni di storia viola in foto

L'iniziativa durerà fino al 14 giugno e abbraccerà per l'esattezza 31 anni, dal 1929 al 1960, tutti vissuti a tinte viola

Fino a mercoledì 14 giugno la Sala d’Arme di Palazzo Vecchio ospita la mostra sullo straordinario archivio di Aldo Polidori , donata dalla famiglia all’ Associazione Centro Coordinamento Viola Club , con foto della Fiorentina dal 1929 al 1960 . La mostra, come riporta La Nazione, resterà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19 fino al 14 giugno ed è organizzata dall’ACCVC (alla quale era molto legato Polidori, già membro del direttivo dell’associazione) in collaborazione con Giglio amico, Glorie Viola e Museo Fiorentina . Vero “motore” dell’iniziativa sono stati Marco Vichi (ricercatore della storia viola), Massimo Cervelli (vicepresidente Museo Fiorentina), Fabio Fallai , vicepresidente ACCVC.

Si tratta di un’esposizione molto suggestiva con le foto realizzate o acquistate da Polidori che vengono proiettate a rotazione sulle pareti della Sala d’Arme. E’ l’occasione per ammirare formazioni gloriose (come quella del primo scudetto) o meno famose, grandi campioni come Julinho e Virgili o giocatori meno noti ma egualmente protagonisti della favolosa storia viola, una passione incrollabile che unisce i tifosi di ieri a quelli di oggi. Nel pomeriggio del 14 giugno, poi, nell’ambito della mostra, sarà premiato Giancarlo De Sisti, il grande capitano del secondo scudetto viola.