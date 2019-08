Apertura per Badelj, si può chiudere nei prossimi giorni

Milan Badelj (LA SCHEDA) può essere un nome giusto per il centrocampo della Fiorentina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la Lazio avrebbe aperto ad un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il croato conosce benissimo l’ambiente ed ha l’esperienza per tramutarsi nel leader tecnico e carismatico della mediana viola. Una figura come la sua può inoltre essere l’ideale per far crescere i molti giovani senza eccessive pressioni. Badelj desidera fortemente tornare a Firenze, città che lo ha applaudito da avversario. Nei prossimi giorni le due squadre e l’entourage del giocatore cercheranno di strappare il miglior accordo possibile per far sì che il ritorno si possa concretizzare.

