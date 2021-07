Antognoni, la bandiera strappata: nuovo ruolo come una retrocessione

Antognoni rifiuta l’offerta per le giovanili. La società: «Quel ruolo era perfetto per lui»

"Una (brutta) storia che, dopo settimane di voci (mai smentite, anzi) ieri ha trovato definitiva conferma. Giorno dell’addio doveva essere insomma, e giorno dell’addio è stato. Perché l’incontro definitivo, il faccia a faccia tra l’Unico 10 e Joe Barone, di fatto, serviva soltanto a questo. A scrivere la parola fine su una vicenda che, in realtà, si era già conclusa da tempo. Da quando, il club ha deciso di proporre a Giancarlo un ruolo diverso da quello ricoperto fino a oggi. Non più club manager (e quindi costantemente a contatto con la prima squadra e con l’area tecnica) ma (appunto) responsabile tecnico del settore giovanile. In sostanza, o almeno così l’ha vissuta Antonio, una retrocessione. Ora, potrebbero (ri)aprirsi le porte della Federazione".