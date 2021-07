Antognoni: imprevista boccata d’ottimismo. Qualcosa è cambiato?

Il caso Antognoni dovrà essere risolto prima della partenza della squadra per Moena (sabato 17 luglio)

E’ stata ventilata al Capitano una rimodulazione dell’incarico, oppure il suo è stato un passo in avanti personale verso l’ottimismo o la speranza di ricomporre trovando un’intesa con la proprietà americana? E in alternativa, è già pronta la strada per un suo rientro in Federcalcio? Il caso dovrà essere risolto prima della partenza della squadra per Moena (sabato 17 luglio).