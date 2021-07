Antognoni e il silenzio social della Fiorentina per evitare le critiche

La decisione di non pubblicare il saluto ad Antognoni per evitare attacchi e insulti. La Fiorentina si "tutela" dopo le critiche di giugno

L'intervista in cui Antognoni accusa Commisso di non essersi fatto vivo neanche con una telefonata solleva anche un'altra questione in casa Fiorentina, quella relativa al saluto che la società ha "tributato" all'Unico 10. Come sottolinea il Corriere Fiorentino, i canali social viola sono rimasti in silenzio e non hanno pubblicato nessun contenuto sul congedo dalla Fiorentina della sua bandiera.