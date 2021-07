Antognoni e il futuro: “Spero di tornare in Federazione”

La speranza dell'ormai ex dirigente Viola

Nella lunga intervista concessa a Tuttosport, Giancarlo Antognoni parla anche del suo futuro. Già, perché a 67 anni l'Unico 10 si ritrova oggi senza lavoro. Ma sulla possibilità di poter tornare in FIGC è abbastanza chiaro: "Sinceramente lo spero". Questo perché sa di poter essere ancora utile. E l'11 luglio è una data che Giancarlo non può proprio dimenticare: la vittoria del Mondiale nell'82 e il trionfo a Wembley dei ragazzi di Mancini. Gioie che rendono speciale l'affetto che Antognoni prova per la Nazionale italiana. Infine, un appello ai Fiorentini: "A loro voglio bene ogni giorno di più".