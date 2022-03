Antognoni: “Con la Fiorentina discorso chiuso. Non esiste futuro senza passato”

L'Unico 10 esclude ogni possibilità di riavvicinamento con la società e aggiunge: "Per l’Europa è tutto aperto, la squadra può farcela"

Giancarlo Antognoni, idolo dei tifosi viola e simbolo della storia della Fiorentina, sarà premiato domani con il Leone d’Oro di Venezia "per meriti sportivi", a 40 anni esatti dal trionfo Mondiale in Spagna. Per l'occasione, Il Corriere Fiorentino ha strappato qualche battuta all'Unico 10. Questi i passaggi più interessanti: "Al Mondiale in Qatar ci andiamo. La nostra squadra ha personalità, la stessa che dimostrammo noi in Spagna. Temo solo la stanchezza perché i nostri titolari hanno già 40-45 partite nelle gambe".