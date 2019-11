Antognoni: “Avremmo meritato qualche punto in più. Importante il ritorno di Ribery”

Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha rilasciato un’intervista al quotidiano veronese L’Arena:

Il Verona ha dimostrato di essere una buona squadra, ma anche la Fiorentina, a parte la partita con il Cagliari, ha fatto vedere delle ottime cose in questa prima fase del campionato. Sarà sicuramente una bel match. Verona e Fiorentina divisi da un solo punto in classifica? La Fiorentina veniva da una stagione in cui molte cose non sono andate come speravamo. Quest’anno siamo ripartiti con molti calciatori nuovi rispetto allo scorso campionato, alcuni anche molto giovani, per cui è normale che ci vorrà ancora un po’ di tempo per raggiungere i livelli che ci auguriamo, anche se c’è da dire che forse avremmo meritato qualche punto in più. Il Verona invece ha mostrato molta solidità e delle buone individualità. La classifica credo rispecchi quanto ha dimostrato l’Hellas fino ad oggi. La Fiorentina ha molti calciatori in grado di decidere la partita. Per noi sarà importante il ritorno in campo di Ribery, ma anche Chiesa ha fatto vedere in Nazionale di essere in un buon momento di forma e condizione atletica. Per adesso abbiamo dimostrato di aver trovato il gol con tanti giocatori diversi, per cui…vedremo.