Antognoni: 48 ore per non far ammainare la bandiera viola

Giancarlo Antognoni quasi certamente dirà addio alla Fiorentina che gli ha offerto un ruolo di secondo piano per restare in società

Il futuro di Giancarlo Antognoni è un’altra delle incognite della Fiorentina. All'ex capitano è stato proposto un nuovo ruolo: addetto alle giovanili viola con la responsabilità dello scouting dei talenti in giro per il mondo. Un ruolo - scrive La Nazione - molto diverso da quello rivestito attualmente. L'unico 10 è orientato a rifiutare e sembra prefigurarsi dolorosissima separazione.

Le parti si rivedranno a breve, non appena si sarà esaurito il polverone relativo alla panchina, e si capirà se siamo davvero al capolinea. Per fargli cambiare idea, la Fiorentina dovrebbe cambiare proposta e ricollocare Antognoni in un’area tecnica più vicina alla prima squadra. L'altro scenario è che Giancarlo, per rimanere "fiorentino", accetti il nuovo ruolo.