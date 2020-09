Ancora un anno con la fascia di Astori, si aspetta il via libera della Lega

Ancora un anno con la fascia DA13 al braccio del capitano della Fiorentina. La richiesta, come ormai consueto, è partita dalla segreteria viola, e si attende la risposta della Lega, che nei due anni passati non si è opposta nonostante sia obbligatorio indossare una fascia identica per tutti i capitani del massimo campionato italiano. La tragedia occorsa al povero Davide Astori ha indotto a concedere una deroga, che dovrebbe essere confermata anche per la prossima stagione. Lo scrivono Corriere Fiorentino e La Nazione.

NON TRAMONTA MILIK: PROPOSTA DI SCAMBIO IN ATTACCO COL NAPOLI