Ancora Montella: “Pedro e giovani, servono pazienza e calma. Il primo colloquio con Commisso…”

Un altro estratto dell’intervista de La Gazzetta dello Sport a Vincenzo Montella:

Pedro? Ha fisico e piedi brasiliani, ma viene da uno stop di un mese per un problema fisico e deve conoscere il calcio italiano. Serve pazienza. Pulgar e Badelj? Possono coesistere. Giovani? Dopo il primo allenamento ho detto ai dirigenti che Castrovilli non doveva essere ceduto. Gli altri hanno qualità ma devono crescere con calma. Commisso? Dopo trenta minuti di colloquio a New York mi ha detto: “Vincenzo, non hai paura di niente”. Commisso è un uomo che sa leggere dentro lo persone. Lo confesso, dopo quella sua osservazione mi sentivo quasi nudo.