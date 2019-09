Ancora Caceres: “Vogliamo essere la sorpresa del campionato. Ribery? Credevo avesse 30 anni”

Leggiamo insieme un secondo estratto dell’intervista rilasciata da Martin Caceres al Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, dove il difensore ex Juve ha raccontato queste prime settimane viola. L’uruguaiano ha parlato del compagno Ribery, elogiandone la voglia e la grinta: “Quando l’ho visto allenarsi pensavo avesse 30 anni, ha portato carisma ed entusiasmo“. Parlando dei maestri che ha avuto in carriera, dopo aver ricordato il suo ricco palmares, si è soffermato su Oscar Tabarez, allenatore della nazionale dell’Uruguay, che ha definito un maestro. Sulle ambizioni dei viola: “Mi auguro che la Fiorentina sia la sorpresa del campionato, abbiamo i giocatori per farlo. Ora che abbiamo vinto dobbiamo continuare a guardare avanti.” In chiusura gli è stato chiesto un parere su due compagni, Dragowski, del quale ha detto “Guai a metterlo in discussione“, e Federico Chiesa. Del giovane 25 ha detto: “Ha la testa giusta, mi ha colpito. Ha tutto per fare bene.”