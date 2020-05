Anche l’Inter fa sul serio per Chiesa: Nainggolan può sbloccare l’affare?

Non c’è solo la Juventus (ormai da tempo) su Federico Chiesa. Anche l’Inter sembra disposta a fare carte false per accaparrarsi il talento della Fiorentina, in un vero testa a testa con i bianconeri. L’esterno viola è ritenuto da Marotta e Ausilio centrale nello scacchiere di Conte e secondo Tuttosport il piano è ben preciso e può ridurre notevolmente il gap con Paratici e co. Il piano milanese prevede la certezza di poter inserire contropartite interessanti e una certa liquidità, oltre alla… speranza che Commisso non voglia cedere alla Juve. Le opzioni non mancano: da Nainggolan (SCHEDA) – cercato dalla Fiorentina nella scorsa estate – passando per Dalbert che è già in prestito – secco – a Firenze. In alternativa c’è anche il nome di Gagliardini (SCHEDA), anche lui già visionato da Pradè, insieme a uno tra Pinamonti (SCHEDA) o Vanheusden (SCHEDA). Ma non finisce qui, perché Marotta può giocare su due tavoli per raggiungere i fatidici 60 milioni che porterebbero Chiesa a Milano: 30 milioni e un paio di contropartite oppure 40-45 con un solo giocatore inserito nell’affare.