Anche la Roma si mette in coda per Castrovilli

Secondo Il Corriere dello Sport Stadio in edicola questa mattina sono tante le big italiane e non ad aver messo gli occhi su Gaetano Castrovilli. Fin dalle prime giornate di questa stagione il centrocampista viola ha rubato l’attenzione di molti addetti ai lavori e delle big del calcio europeo. In Italia lo seguono con interesse Juve, Inter Napoli ed anche la Roma. I giallorossi in estate vorranno perfezionare e potenziare i propri reparti e Gaetano sembra esser diventato uno degli obiettivi numero in mezzo al campo. Come riporta il quotidiano però non sarà certo facile ottenere il via libera da parte della Fiorentina che soltanto a gennaio aveva rifiutato un’offerta di quaranta milioni da parte del Napoli di Aurelio De Laurentiis.