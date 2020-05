Anche il nuovo Centro Sportivo rallenta. Casini: “Speriamo di partire per metà ottobre”

Altro che fast fast fast, anche per il nuovo Centro Sportivo di Bagno a Ripoli Rocco Commisso deve scontrarsi con ritardi e slittamenti. Come scrive La Nazione, oltre alla novella dello stento legata al nuovo stadio, il dilagare del Covid-19 ha ritardato di 60 giorni l’inizio dei lavori nell’area che ospiterà il nuovo quartier generale viola. La data per la scadenza delle osservazioni, fissata per il 3 aprile, è stata posticipata al 3 luglio. E anche il sindaco Francesco Casini prova a chiarire: “Putroppo l’emergenza sanitaria ha fatto slittare i tempi, che ora cercheremo di recuperare. Speriamo di partire a metà ottobre” – ha spiegato – sottolineando come saranno necessarie altre verifiche di Regione e Soprintendenza prima di partire. In primis andranno riviste alcune parti dell’impianto di illuminazione, sul quale proprio la Soprintendenza ha storto il naso. Il primo cittadino però non vuole che Rocco si arrenda: “Abbiamo fatto il più in fretta possibile. C’è un imprenditore che ha messo sul piatto la bellezza di 70 milioni di euro per un progetto, capisco che siamo in Italia e a volte le cose vanno per le lunghe ma dobbiamo cercare di far presto“.