Amuleto Ribery, mai sconfitto dalla Juve. Viola all’esame Stadium

Per presentare la sfida di questa sera, Tuttosport focalizza la propria attenzione sul fuoriclasse della Fiorentina, Franck Ribery. Nel giornale si evidenzia come il francese abbia un conto abbia un conto più che positivo contro la Juventus. Nelle sei sfide disputate in carriera contro i bianconeri, Le Roi non ha mai registrato una sconfitta: tre vittorie e altrettanti pareggi. Compreso lo 0-0 della scorsa stagione al Franchi, mentre era assente per infortunio nella sconfitta per 3-0 dello scorso anno a Torino. La Fiorentina invece ha un parziale più che negativo contro i rivali, 9 sconfitte su 9 incontri disputati allo Stadium in campionato. Per interrompere questo score, i viola hanno un assoluto bisogno della classe e dei gol di Ribery che in questa stagione non sono ancora arrivati. Il francese è l’unico lusso che al momento può concedersi la Fiorentina, per il resto – rimarca Prandelli – deve vestire abiti da provinciale.