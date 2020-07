Tutti gli occhi dei tifosi viola stasera saranno su Sofyan Amrabat. Sì, perché in casa Fiorentina si guarda al futuro e si spera in una rinascita più ambiziosa della versione spenta di quest’anno. E, come scrive La Nazione, se la gara in sé avrà poco da dire, visto che la squadra di Iachini è a +8 sul Genoa e relativamente tranquilla, il focus di giornata sarà sul marocchino che la società si è assicurato a gennaio e vedremo a partire dalla prossima stagione calcare il prato del Franchi. L’ex Bruges guida una squadra di sconosciuti amalgamata da Ivan Juric alla perfezione, che è andata oltre qualsiasi previsione e naviga ai margini della zona Europa League. Il tecnico è uno dei papabili per la successione alla panchina viola, anche se sta trattando il rinnovo con i gialloblu.