Amrabat incontra Juric: tra passato, ricordi e quelle voci sulla cessione

Tuttosport si sofferma sull'incrocio del match tra la Fiorentina e il Torino. Infatti, Amarabat affrontare il suo mentore: Ivan Juric. A Verona, la sua idea di gioco è stata decisiva per trasformarlo nel giocatore che tutti conosciamo e che ha fatto innamorare Rocco Commisso. "Un allenatore molto forte e un grande uomo. Un padre per me". Così il marocchino ha descritto il tecnico del Torino e non a caso, quando Amrabat sembrava essere ai margini del progetto viola, il suo ex allenatore ha tentato più volte a portarlo con se.