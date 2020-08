Amrabat, che voglia di Fiorentina. Dal fotomontaggio alla realtà, il prescelto di Commisso freme

Amrabat freme e indossa già la maglia della Fiorentina in modo virtuale, in attesa di farlo sul serio. Il Corriere dello Sport cita la voglia di viola del nuovo centrocampista gigliato e indica Amrabat come prescelto di Commisso, visto che è stato l’unico calciatore espressamente richiesto dal presidente della Fiorentina. Per questo, al centrocampista non mancheranno le responsabilità e Firenze aspetta di gustarselo in campo. Intanto, i compagni inizieranno a conoscerlo in questi giorni, poi spetterà finalmente ai tifosi.