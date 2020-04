Amrabat alla Fiorentina: servirà una proroga. Il rebus dei promessi sposi

La Gazzetta dello Sport si concentra sul rebus contratto visto che, in teoria, la stagione dovrebbe terminare il 2 agosto, mentre gli accordi tra giocatori e società scadono il 30 giugno.

Sarà importante concordare bene anche le date per il nuovo mercato. Tradizionalmente parte proprio il 1° luglio, sarà ancora così? Nel calderone delle decisioni in sospeso c’è anche questo, visto che la Fifa lascia ampi margini di manovra alle singole federazioni.

Un discorso a parte meritano quelli che sanno già di dover traslocare. Per esempio Dejan Kulusevski è impaziente di trasferirsi alla Juventus, anche se per gratitudine non può non chiudere la stagione al Parma. A maggior ragione, però, sono in gioco gli interessi economici del club campione d’Italia che deve cautelarsi da eventuali infortuni. Ciò vale anche per il Napoli che al mercato di gennaio ha acquisito Rrahmani dal Verona e Petagna dalla Spal. La proroga evidentemente va formalizzata in maniera adeguata. Così come capita per Amrabat, lasciato a Verona in prestito dalla Fiorentina dopo l’affare al mercato di riparazione.