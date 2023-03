Amrabat a Milano sotto “effetto Mondiale”: Italiano si affida a lui

Sta bene, è ancora sotto l’effetto-sbornia del Mondiale in Qatar e ha capito che il gioco della squadra di Italiano ha un bisogno decisivo della sua personalità.

La Nazione si sofferma su Sofyan Amrabat. Il marocchino sarà la chiave del centrocampo della Fiorentina nel match di San Siro e in base alla sua prestazione si deciderà molto sull'esito del match. Sta bene, è ancora sotto l’effetto-sbornia del Mondiale in Qatar e ha capito che il gioco della squadra di Italiano ha un bisogno decisivo della sua personalità. Rientrato ieri dal Marocco, Italiano ha bisogno anche della sua tecnica per tentare di battere l'Inter e iniziare alla grande questo mese di Aprile super impegnativo. Sarà appunto un match da uomini duri e il marocchino quando sente profumo di battaglia ci si tuffa senza problemi.