Amarcord: quella volta in cui Baggio illuminò il San Paolo di Maradona

La Nazione pubblica un passaggio del libro di Stefano Piri “Roberto Baggio. Avevo solo un pensiero”: si parla del Divin Codino e dell’esperienza di vederlo giocare, qualcosa di religioso, specie in alcuni momenti particolari. Nel giorno della festa del Napoli di Maradona, sul punteggio di 1-0 per i partenopei, Baggio strappa il pallone dalle mani di Renica dopo un fallo dell’azzurro e lo sistema per la punizione; palla accanto alla barriere, Garella non riesce a leggerla, si sbraccia e impreca mentre quel giovane numero 11 segna e sogna da 10 davanti a Maradona, il più grande 10 di tutti i tempi. E non manca chi ci vede un’investitura… E LA FIORENTINA VESTE EL PIBE DI VIOLA