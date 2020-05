Il Corriere dello Sport celebra e ricorda l’ultima volta di Gabriel Omar Batistuta in maglia viola. Domani, vent’anni fa, il bomber giocò l’ultima partita nella Fiorentina, segnò l’ultimo gol viola e diventò il miglior marcatore di sempre della storia della Fiorentina superando Kurt Hamrin. Domenica 14 maggio 2000, Fiorentina-Venezia 3-0, Batistuta al 7′ e al 19′ del primo tempo e poi al 37′ del secondo. Prima di quella partita aveva segnato 149 gol in Serie A con la maglia viola, e Hamrin ne aveva fatti 151. Con la tripletta sorpassò lo svedese. In quel Venezia giocava Beppe Iachini in quel Venezia, ne era capitano e fu uno dei primi ad abbracciare Batistuta a fine partita. Erano stati insieme nei primi tre anni di Gabriel a Firenze e negli spogliatoi Bati fece un riferimento proprio a Beppe: “Quando tornerò a Firenze, sarei felice se la gente mi accogliesse come fa ogni volta con Iachini”. In quella partita Bati segnò l’ultimo gol a pochi minuti dalla fine, tutto il “Franchi” non aspettava altro. Batistuta spinse il suo ultimo pallone oltre la linea bianca e sullo slancio finì anche lui dentro la porta, rimanendo impigliato nella rete. Fu lì che si mise a piangere. Nello spogliatoio della stessa partita venne intervistato da Sandro Rialti che riportò l’annuncio del suo addio alla maglia viola: “Ho chiesto ufficialmente di essere ceduto”.