Alvarez, inizia il giro in Italia dell’agente. Sarà duello con l’Inter

Julian Alvarez continua ad essere nei pensieri viola per il dopo Vlahovic. L'agente è in Italia pronto a parlare con le squadre interessate

Dopo Ikoné e Piatek si penserà soprattutto al mercato in uscita, ma la Fiorentina sta continuando a muoversi con attenzione su eventuali manovre in entrata, per l'immediato ma soprattutto per il futuro. Come scrive La Nazione, se dal fronte Isco è arrivata la secca smentita di Pradè ci sono da seguire le grandi manovre attorno a Julian Alvarez del River Plate, il primo nome nell'elenco viola dei possibili eredi di Vlahovic.

Hidalgo, manager del centravanti argentino, è in Italia e in queste ore ha iniziato a gettare le basi del futuro del capocannoniere del campionato argentino. I club con cui si è messo in contatto sono tre: Inter, Milan e soprattutto Fiorentina, con i dirigenti viola pronti a intervenire per portarsi a casa il classe 2000. La società è pronta a far decollare la trattativa mettendo sul piatto 20 milioni, il River vuole i 25 della clausola, ma le basi per avviare una negoziazione ci sono. La concorrenza più pericolosa è quella dei nerazzurri, che potrebbero fare la differenza offrendo all'attaccante un ingaggio più elevato, ma la Fiorentina non demorde.