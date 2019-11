Altra chance per Vlahovic: la Fiorentina si aspetta gol pesanti. Pedro…

Dusan Vlahovic dovrebbe partire titolare contro il Verona. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Ribery può diventare prezioso per il serbo Vlahovic che sta cercando di conquistare la fiducia di Montella. Il bomber viola classe Duemila ha segnato le sue prime due reti in A a Cagliari. Ma, è giusto ricordarlo, a partita già finita. La Fiorentina si aspetta da lui gol più pesanti. Per Vlahovic questa è un’occasione da cogliere al volo. Il brasiliano Pedro, forse l’investimento più importante dell’ultima campagna acquisti, è in rampa di lancio. La Fiorentina lo considera il primo colpo della campagna acquisti invernale. Vlahovic per difendere la maglia da titolare ha solo un’arma, continuare a scaraventare palloni in rete.