Allenamenti, ecco come ripartire: le linee guida dei medici

La Federazione medico-sportiva – scrive La Gazzetta dello Sport – ha diffuso alcune raccomandazioni per giungere a una nuova idoneità, ma nei prossimi giorni ne saranno pubblicate altre per la sicurezza degli spogliatoi, locali comuni e servizi igienici negli impianti. I calciatori devono essere divisi in due gruppi. Da una parte ci sono i “positivi accertati e guariti”, ma anche quelli atleti che, a giudizio, del responsabile sanitario, “abbiano avuto sintomi riferibili – fra i quali 37,5 gradi di febbre, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia”. Dall’altra ci sono i negativi, gli asintomatici nel periodo, ma anche coloro che sono stati a contatto con i positivi.

Le disposizioni prevedono la necessità di un esame clinico effettuato dal responsabile sanitario e si sottoporsi al tampone (o test simile). Gli atleti negativi si sottoporranno al test IgM/IgM (ricerca anticorpi). In base all’esito saranno considerati o immunizzati o ancora soggetti all’infezione e quindi con la necessità di sottoporsi al tampone ogni 4 giorni.

I positivi o coloro che hanno presentato sintomi riferibili al Coronavius, la lista dei controlli comprende il test cardio polmonare, l’ecocardiogramma color doppler, l’holter per 24 ore inclusivo anche di una seduta di allenamento, la spirometria, gli esami ematochimici, la radiologia polmonare. Dopo tutto questo ci dovrà essere un “nullaosta infettivologico” per la ripresa. Il periodo individuale di graduale recupero sarà di 15 giorni. Per il secondo gruppo, oltre al tampone ogni 4 giorni, è previsto un testo da sforzo massimale, l’ecocardiogramma, la spirometria e le analisi ematochimiche.