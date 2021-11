Allegri-Italiano, duello degli opposti: risultato contro gioco, chi la spunta?

Un confronto avvincente appena al di fuori del rettangolo di gioco

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi propone il confronto fra gli stili di Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri, definiti in antitesi fra loro. L'obiettivo è la vittoria, ma i modi per perseguirla sono opposti. Il tecnico della Juventus punta sulla determinazione e sulla difesa bassa, quello della Fiorentina sulla linea alta e sulla tattica. Uno è un abile trasformista che trova soluzioni e schieramenti diversi, l'altro è un asceta del 4-3-3, dogma irrinunciabile. Fino ad oggi i risultati hanno dato ragione a Italiano, avanti di tre punti in classifica, ma lo scontro diretto di domani potrebbe cambiare le carte in tavola.