Ancora una stilettata da parte di Paolo Chirichigno de La Nazione al sistema Calcio: nella settimana più isterica, la decisione di non permettere le porte chiuse stona. Certo, è un controsenso, perché il calcio lo fanno i tifosi, ma la salute dovrebbe passare avanti a tutto. Invece è stata favorita quella di alcuni conti in banca… Nessuno può andarne fiero, e la Fiorentina, pur nel silenzio, è sicuramente furiosa per aver preparato una partita fantasma.