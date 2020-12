Alla ricerca del primo gol al Franchi: Prandelli si aggrappa a Ribery

Il Corriere dello Sport si concentra su Franck Ribery, titolare questa sera contro il Genoa. Firenze aspetta le sue magie per tirarsi fuori dai guai. Un suo gol, il primo all’Artemio Franchi da quando è arrivato a Firenze, sarebbe fondamentale per i tre punti. Prandelli si aggrappa a lui per battere il Grifone. Come ha spiegato ieri il tecnico in conferenza, il francese sta bene fisicamente e mentalmente e vuole tornare protagonista. Dopo la bella partita di Milano contro l’Inter c’è stata molta “normalità” che non fa rima con un campione come lui. Quando entrerà in campo, Ribery proverà ad immaginare persone e rumori e, grazie alla sua fantasia, cercherà le grandi giocare per loro che soffrono da casa. Per essere decisivo e fare la differenza, come spera Prandelli insieme a tutta la città.