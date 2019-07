Al via la tournèè negli States. Il Bronx pronto ad accogliere la Fiorentina

La Fiorentina, dopo aver passato una giornata in volo è atterrata a Chicago in Illinois, la prima delle tre tappe negli Stati Uniti. Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, Rocco Commisso farà di tutto per essere al fianco della squadra il più possibile. Sicuramente accompagnerà i giocatori durante la festa organizzata, prima della partita contro il Benfica, a New York nel Bronx. L’appuntamento è in Arthur Avenue, nella Lower Manhattan domenica 21 Luglio, nei luoghi che un tempo erano l’anima dell’Italia emigrata. Il nuovo presidente viola conosce molto bene quella zona, che tanto tempo fa lo ha accolto a braccia aperte. Il Viola Club New York ha fatto sapere che incontrerà la squadra e che in pieno stile americano, per i tifosi presenti saranno messi in palio: biglietti (per la partita conclusiva dell’ICC), magliette e rally towels (asciugamani usati in America come simbolo dei fan).