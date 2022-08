Al vaglio gli scontri di Enschede: le immagini nelle mani della Digos

Parallelamente al pareggio sul campo valso la qualificazione, a Enschede c'è stata anche una brutta pagina di cronaca legata agli scontri fra tifoserie. Due giorni di alta tensione in Olanda, con un risultato ancora una volta poco edificante per il calcio: undici tifosi del Twente sono stati arrestati e accusati di violenza pubblica, aggressione e vandalismo, con anche violazione della legge su armi e munizioni. Durante i tafferugli sono rimasti feriti anche tre agenti di polizia. Di parte viola, invece, 26 sostenitori sono stati rispediti a casa dopo le prime risse.

Sin dalla vigilia c'erano stati alcuni attriti davanti alla stazione ferroviaria, poi il giorno della gara il sindaco aveva interdetto il centro città ai tifosi ospiti predisponendo delle fan zone apposite. Durante la gara, lanci di birra e fumogeni non sono mancati, con anche la condanna unanime del tecnico olandese Jans. Secondo quanto ricostruito da Repubblica, anche dopo la partita le cose non sono certo migliorate: alcuni ultras biancorossi avrebbero sfondato i cancelli-barriera col settore ospiti, fermati appena in tempo dalla polizia a pochi metri da un altro scontro. In serata ancora altri contatti cercati dagli olandesi.