Ahia Castrovilli, ancora problemi fisici: verso la panchina anche contro il Verona

Dopo il guaio fisico rimediato a Parma ed il forfait nella gara contro il Cagliari, Gaetano Castrovilli rischia di saltare anche la partita in programma domani con il Verona. A lanciare l’allarme è La Nazione, che spiega come il talento viola sia ancora alle prese con il problema al piede sinistro: a seduta di ieri al centro sportivo non ha portato in dote belle notizie, con Castrovilli che ha svolto solo in parte la seduta in gruppo in virtù del fastidio che avverte ancora alla caviglia. Ecco perché ad oggi la sensazione è che Iachini – per avere al 100% la sua mezzala con maggior qualità pronta per il decisivo match salvezza di Lecce – possa scegliere di lasciarlo di nuovo a riposo, lanciando dall’inizio Ghezzal.