Agudelo/2: “Mia moglie mi ha regalato i primi scarpini. Emulare Cuadrado? Un sogno”

L’intervista rilasciata da Kevin Agudelo a La Gazzetta dello Sport prosegue (LEGGI la prima parte):

Le donne della sua vita

Un particolare curioso della carriera del centrocampista sudamericano è il rapporto con la moglie Isabella, anche lei calciatrice, che gli ha donato le prime scarpe da calcio per entrare nel professionismo, di fatto sacrificandosi per lui. “Ora mi è vicina, cerca di sostenere la mia sfida. Ma le piacerebbe tornare a giocare a pallone”. Invece, la mamma, cui è molto legato, prega molto per lui e la cosa sembra funzionare: il primo gol tra i professionisti è arrivato, spiega Agudelo, proprio dopo una preghiera della madre.

Connazionali e modelli

Gli idoli sono tre: Ronaldinho, Iniesta e James Rodriguez, quest’ultimo per questioni di nazionalità: “Mi piacerebbe avere qualcosa in comune con lui”. A proposito di colombiani, Zapata e Muriel possono cambiare le partite da soli, e “raggiungere i livelli di Cuadrado, che ha fatto grandi cose a Firenze, sarebbe un sogno”. Infine, l’esperienza al Genoa: dall’esordio con gol all’espulsione di Lecce, con tanti complimenti a Thiago Motta, allenatore che cerca sempre il risultato attraverso il gioco.