Adesso la Fiorentina può pensare al futuro. Ecco i nodi che Commisso dovrà sciogliere

Dopo la vittoria sul campo del Lecce, che ha scacciato i cattivi pensieri e qualche malumore di troppo, la squadra di Beppe Iachini è apparsa più leggera e tranquilla. Del resto a salvezza praticamente acquisita, la squadra viola era chiamata a divertirsi e mostrare finalmente un po’ di gioco. Stando a quanto scritto su Repubblica Firenze, il finale di stagione servirà per programmare al meglio il futuro, con alcune incognite. Su tutti quella dell’allenatore. Iachini dovrebbe lasciare la panchina, Juric e Spalletti sono in pole ma in buona compagnia con altri concorrenti quali Giampaolo e Di Francesco, per esempio. Non solo. Il mercato sarà l’assoluto protagonista delle prossime settimane con alcuni nodi da sciogliere. Chiesa, Milenkovic, Vlahovic. In ordine di importanza. Per Chiesa la Fiorentina chiede non meno di 60 milioni e soltanto il Manchester United, in questo momento, potrebbe avanzare una tale offerta. Il rinnovo proposto dalla Fiorentina è sul tavolo, ma non è detto che il giocatore lo accetterà. L’altro nodo riguarda Milenkovic, che in caso di offerta da 40 milioni potrebbe partire (le pretendenti non mancano). Infine Vlahovic. Ancora in panchina contro il Torino, entrato nel finale, il serbo ha la totale fiducia di Commisso che vorrebbe sottoporgli il rinnovo e l’adeguamento al rialzo. L’idea è quella di trattenere Vlahovic a Firenze per almeno un altro anno ma sarà fondamentale la volontà anche del giocatore e del suo entourage. Due settimane al termine della stagione e tanti tavoli su cui progettare il futuro. Per questo era importante ottenere la salvezza matematica, per poi non rischiare di programmare quel che sarà. La lotta salvezza e la parte destra della classifica dovrà essere solo un brutto ricordo per la proprietà viola, che adesso dovrà definire alcuni tasselli per poi ripartire senza più incertezze.