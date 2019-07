Addio Veretout e Hugo, ora gli acquisti: Lirola primo obiettivo, Llorente non impossibile

Su La Gazzetta dello Sport si fa il punto sul mercato della Fiorentina: “Daniele Pradé resterà in Italia ancora un paio di giorni per ufficializzare le cessioni di Veretout (Roma) e Vitor Hugo (Palmeiras). Lunedì anche il d.s. volerà negli States dove il giorno successivo è previsto un summit di mercato. E magari per affrontare per l’ultima volta la questione Chiesa. Per gli acquisti quindi, serve aspettare ancora un po’. De Rossi addio, Lirola rimane il primo obiettivo a destra, Llorente uno dei centravanti sondati. Difficile ma non impossibile”.