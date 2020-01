Addio Narciso, la voce di Firenze. L’abbraccio del Franchi

La scomparsa di Narciso Parigi ha toccato tutti, come riportato da Repubblica, l’interprete dell’inno Viola avrà per sempre un posto speciale nel cuore dei tifosi. Un signore d’altri tempi che insegnava la gentilezza con il sorriso. La frase “Per sempre di Firenze vanto e gloria” nella giornata di ieri ha unito città e stadio, che lo ha omaggiato con un minuto di silenzio. Tanti striscioni sugli spalti e tanta commozione per un magnifico artista che è entrato di diritto nella storia della Fiorentina. Ieri particolarmente emozionante il momento dell’inno, cantato a squarciagola da tutti i presenti. Dagli Stati Uniti si unisce al cordoglio anche Rocco Commisso «Mi dispiace non avere avuto il tempo di conoscerlo. Le sue note e le sue parole continueranno a risuonare nel nostro stadio anche per lui, sarà per sempre per noi vanto e gloria».

LE PAROLE DI ANTOGNONI