ACF, in vendita i biglietti per Fiorentina-Roma: tutte le info

“ACF Fiorentina informa i propri tifosi che i biglietti per la gara contro la Roma, in programma per venerdì 20 dicembre alle ore 20:45, saranno in vendita a partire da domani (oggi, ndr), mercoledì 27 novembre, per i soli tifosi in possesso della Fidelity Card InViola Card Gold”.

Con questo comunicato, la Fiorentina ha informato circa le prime disponibilità di tagliandi per la partita in programma fra poco meno di un mese contro i giallorossi. Le tariffe sono quelle consuete: 260 euro per la tribuna vip, 80 per il parterre coperto, 50 per quello di Maratona, 30 per la curva. Proprio vicine a 30 potrebbero essere, facendo una stima, le migliaia di unità presenti allo stadio nell’occasione, scrive La Nazione.