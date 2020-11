Abisso ok con la Fiorentina. Viola imbattuti in cinque incontri

L’arbitro di Milan-Fiorentina sarà il palermitano Rosario Abisso e per quello che possono valere le statistiche – soprattutto a livello psicologico – la designazione può sembrare di buon auspicio per la squadra viola. Infatti – scrive La Nazione – quando i giocatori viola hanno incrociato l’arbitro siciliano la Fiorentina ha ottenuto sempre risultati positivi: ben quattro vittorie su cinque partite (compresa quella contro il Torino in questa stagione nella prima giornata del campionato). L’unico pareggio – di prestigio -risale al 3-3 contro l’Inter di due anni fa(con rigore finale messo a segno da Veretout).

