Abbonamenti da rimborsare, la Fiorentina non farà ostruzionismo

Brescia, Sassuolo, Cagliari, Verona, Torino e Bologna: sei delle dodici gare che la Fiorentina giocherà in questo finale anomalo di stagione verranno disputate al Franchi senza l’appoggio dei tifosi. Come scrive La Nazione, nei prossimi giorni e non appena verrà sancito il nuovo calendario della Serie A, si tornerà ad affrontare anche il tema del rimborso del rateo di abbonamenti non fruiti. La Fiorentina non farà ostruzionismo nel restituire al tifoso quanto gli spetta, resta da capire la modalità. Atri club hanno varato la soluzione di voucher da utilizzare per l’acquisto di materiale all’interno dello store, di sconti sugli abbonamenti che verranno o anche la semplice restituzione della quota spettante, toccherà ai viola indicare il ventaglio di soluzioni più congeniali.