Abbonamenti: Commisso punta quota trentamila

La Fiorentina punta dritta a un nuovo record. Rocco Commisso non è sazio di vedere il suo Franchi colorato di viola e quando all’intervallo di Fiorentina-Napoli ha notato che il numero degli abbonati non aveva superato quota 25.000 ha scelto di mettere in atto quella che era un’idea che aveva nella sua mente da tempo: prolungare la campagna abbonamenti. Detto fatto: la società viola nella giornata di ieri ha comunicato che tutti quei tifosi viola che non hanno ancora staccato la loro tessera di fidelizzazione avranno ancora tempo di farlo entro domenica 15 settembre, giorno in cui è stato messo in calendario il big match tra Fiorentina e Juventus dopo la sosta. L’obiettivo, nemmeno poi tanto nascosto, è quello di avvicinare quota 30.000 abbonati. Lo scrive La Nazione.

